Vaat see viimane tsiteering ajas mu hinge täis: sügis peaks mitte väga vihmane tulema! Mis russismi kasutav lause see säärane on? Mina sain-saan nii aru, et sügis tuleb igal juhul vihmane! Kui oluline vahe on vihmasel ja mitte väga vihmasel sügisel?