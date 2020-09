Heitunud kanaarilindude hädakisa: tehnoloogiafirmad hävitavad maailma

Koletise rollis on siin nutisõltuvust põhjustavad sotsiaalvõrgustikud (Facebook, Twitter, Reddit, Instagram jt) ning hoiatajad nende firmade endised töötajad, kes räägivad, karismaatilise jutlustaja tuluke silmis, milliste õudustega nad on pahaaimatult hakkama saanud. Kuidas nad püüdsid oma ülemusi ohu eest hoiatada, aga keegi ei võtnud kuulda.

Lühidalt: võrgustike südameks olevad algoritmid on orienteeritud kasumi suurendamisele, nagu kapitalismis loomulik. See, mida (iseõppivad) algoritmid eesmärgi saavutamiseks teevad, et allu enam isegi Mark Zuckerbergi või Jack Dorsey arusaamisele ning tahtele. Tulemuseks demokraatia ja isegi inimtsivilisatsiooni kui niisuguse hukkumine.