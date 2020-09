Finantsinspektsioon pelgas Danske panga hiiglasejõudu

Finantsinspektsiooni (FI) juht Kilvar Kessler tunnistas Postimehe otsesaates, et rahapesu tõkestamine on Eestis olnud keerukas ja kohati riskantne. «Mõtlesime, mis saab, kui Danske Bank kogu oma võimsusega meile peale langeb?» meenutas ta. Kessleri sõnul on FI lähenenud rahapesu tõkestamisele leebelt, aga vajadusel väga karmilt. «Põhimõtteliselt Danske äri keelasime ära 2014. aastal ja 2019 – pood Eestis kinni. See on ikkagi kõige raskem karistus, nagu surmanuhtlus!» lausus ta.