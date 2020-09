Nike peakorterist lahkunud eestlane: see oli nagu suur mull

Ühel päeval tekkis meil küsimus, kas jäädagi USAsse elama, luua sinna kodu või tulla Euroopasse tagasi. See oli suur otsustamiskoht: kus me tahame päriselt olla. Hing ihkas tagasi Eestisse.

Ikka, Nike-suuruses ettevõttes (umbes 70 000 töötajat – toim) on alati võimalusi. Paljudes maailma nurkades on tütarfirmad ja esindused. Väljakutseid jagub. Aga ma ei soovinud teha asju, mida olin juba varem teinud. Portlandisse ei tahtnud me samuti jääda. Lõpuks piirad oma valikuid nii palju, et loomulik otsus oligi Eestisse tagasi tulla.