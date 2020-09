«ERR oli viga!!!», «Homme on kõik punane», «Whatsapp! Deinstalli», «KÕIK, KES on – pane lukku!!!», «LÄTI KAUDU – MINEMA!» - need on mõned üksikud hüsteeriliselt mõjuvad näited kritseldustest, mis on kantud Mati Alaveri päevikusse 1. märtsil 2019. aastal.

Tõenäoliselt sai legendaarne suusatreener just siis aru, et mäng on läbi ning aastaid kiivalt varjatud dopingusilmus tõmbub kaela ümber kokku. Süüdistuse järgi kallutas ja nõustas Alaver dopinguaineid kasutama Aleksei Poltoraninit, Karel Tammjärve, Andreas Veerpalu ja Algo Kärpi.

Pea aasta hiljem on Mati Alaveri seni salastatud olnud kohtutoimik esmakordselt Eesti ajakirjanikele osaliselt kättesaadav. Ehkki Alaveri enda ütluseid toimikust ei leia, kummutab see Alaveri senise avaliku väite, nagu oleks ta sportlastele vaid telefoninumbri andnud. Olgugi et kohtu otsusel on eemaldatud viiest toimiku köitest kaks ning varjatud on hulgaliselt teisigi materjale, paljastavad seal leiduvad kõne- ja meilieristused Alaveri aastatepikkuse regulaarse töö dopinguga, sealjuures otsides kogu aeg uusi aineid ning võimalusi, kuidas tema käe all treenivad sportlased võiksid paremaid tulemusi saavutada. Selleks oli Alaver loonud kontakti Saksa spordiarsti Mark Schmidtiga, kellega olid tal suhted juba vähemalt 2016. aastal. Esimene tõestatud kirjavahetus pärineb sama aasta 13. septembrist, kui Mark Schmidt kirjutab David Novaki nime alt Mati Alaverile: «Siis kohtume ehk Müncheni lennujaamas. Mul pole vaja kõigi nende masinatega Austriasse tulla. Piiril kontrollitakse tihti põgenikke. Ma teen lennujaama hotellis. Olen oma kolleegiga kohal. Meil on vaja kahe inimese jaoks 1 tund kuni 1.15. Mul on kogu info ja hinnad kõige jaoks koos.» Alaver vastab selle peale mõned päevad hiljem: «Tere David. Kas kohtumine 20.09 minu 3 isikuga on OK?». Järgneb vestlus, kuidas täpselt kohtumine korraldada ja kuidas sportlased hotelli saabuvad.