Eesti lühiuudised

Valitsus kutsus eile Eesti elanikke üles ühistele pingutustele koroonaviiruse leviku peatamiseks. «Olles mures Eesti rahvatervise, epidemioloogilise olukorra, ühiskonna, majanduse, tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi ning riigi heaolu pärast, kutsume inimesi üles ühiselt pingutama, et koroonaviirus ei laastaks meie tavapärast elu,» seisab valitsuse avalduses. Valitsus märkis, et viiruse leviku kontrollimine on vajalik kõigile, et vältida uuesti rangemate piiravate meetmete kehtestamist. «Usume Eesti inimeste mõistlikkusse käitumisse, mis aitas meil varakevadel alanud haiguspuhanguga edukalt toime tulla,» seisab avalduses. PM

Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas jätta sisulise aruteluta ja tagasi lükata kollektiivse pöördumise, millega nõuti 5G-tehnoloogia kasutuselevõtu peatamist Eestis, kuni on teaduslikult tõestatud, et see on inimeste tervisele ohutu. Pöördumise esitajate hinnangul saab 5G-tehnoloogiat käsitleda ründena inimeste vaimse ja füüsilise tervise vastu ning juhtmevabale sidele tuleb kehtestada ohutud standardid. Komisjonil oli võimalus juba juunikuus pöördumine tagasi lükata, kuna see on sisult sama pöördumine, mille menetlemisest on möödas vähem kui kaks aastat. Ometi otsustas komisjon teema sügiseni töös hoida, et olukorrast paremat ülevaadet saada. PM