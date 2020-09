Spordi lühiuudised

Belgia WRC-etapi toimumine muutub küsitavamaks

Praeguse plaani järgi on autoralli MM-sarjas sel hooajal kavas veel kaks etappi: üks oktoobri esimeses pooles Sardiinias ja teine novembri teises pooles Belgias. Portaal Rallye-Magazin kirjutab aga, et Belgia võistluse asjus lähevad küsimärgid iga päevaga aina suuremaks. Portaali väitel toimub Belgias kulisside taga MM-etapi toimumiseks kibe töö. Lisatakse, et korraldajate ambitsioonikad plaanid võistlustrassiga võivad koroonakriisi arvestades olla aga ületamatuks tõkkeks. Nii spekuleerib Rallye-Magazin, et MM-hooaeg võib lõppeda hoopis Itaalias Monzas, mis taheti nende sõnul algselt pidada sarnaselt mulluse Rally Estoniaga WRC promotsioonirallina, kus poleks MM-punkte jagatud. PM