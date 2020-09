Põdraliha hinnalangus nörritab tööstusi ja jahimehi

„Kahjuks on märtsist eksporditurg täielikult kokku kukkunud, kuna COVID-19 mõju avaldus HoReCa sektorile kõige tugevamalt. Paljud restoranid ja toitlustuskohad, kes kasutasid oma menüüs ulukiliha, on siiani suletud ja turu taastumine toimub väga vaikses tempos,” vastas Linnamäe Lihatööstuse juhataja Indrek Loorens Maa Elu järelepärimisele.

Kallis põdraliha kadus menüüst

Seda on hästi näha Tallinna vanalinna restoranides, aga ka mujal. Juba eelmise kriisi ajal visati esmajärjekorras menüüst välja põdraliha, see asendati Uus-Meremaalt sisse toodud hirvelihaga, mis on tunduvalt odavam. Praegu on Linnamäe alandanud klientidele uluki­liha müügihinda, et ei korduks vana stsenaarium ja toidukohad ei hakkaks otsima muid alternatiive, vaid saaksid kasutada siinsamas Eesti metsadest kütitud ulukiliha.