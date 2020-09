Maal tuleb oma inimesi hoida, uus rahvas on boonuseks

„Oleme eelmisele aastale tuginedes lähtunud sellest, et teeme oma inimestele toreda päeva, aga väljast tulevad inimesed on boonuseks,” lausus Juta Asuja, Harjumaa Raasiku valla haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja. Tema kogemus näitas, et pigem on osalejate seas oma inimesi rohkem kui mujalt uudistama tulijaid. Samas ega tahetagi jätta muljet, et maal elamise päev ainult uute tulijate ligimeelitamiseks on mõeldud. „Omasid tuleb hoida,” kinnitas Asuja ja rääkis, et neil on programmis põnevad tegevused, mis võiksid köita oma inimesi ja uusi paigaga tutvujaid. Raasiku päevakavas on bussiekskursioon, käiakse valla põnevates kohtades, samuti on Aruküla jalutuskäik. Vaadatakse kohti, kus on elanud tuntud inimesed, ja räägitakse lugusid nende elust.