Nädala mõte: kas maal on ikka hea elada?

Ei saa ju kõik linna siirduvad tuhanded inimesed rumalad olla. Inimene otsib, kus parem. Seega tõestab inimeste käitumine, et praeguse maaelu korralduse juures on hulk miinuseid, mis ei lase täisväärtuslikku elu nautida. Samas on maaelu oi kui kirju.

Tegelikult võib vaidlema jääda, kas parem on elada maal või linnas, majas või korteris. See ongi hea, et inimesed jagunevad kaheks: on linna- ja maausku inimesi. Kel maal elamise soolikat pole, ei saagi maal õnnelikuks. Kui suvi otsas ja tööajavälisel ajal näed kodu vaid pimedas ja ainukeseks heliks on maja ümber lõõtsuvad tormituuled, tekitab see olukord mõnes hirmu, teine aga naudib omaette olemist.

Kui hing ihkab maale, tasub kindlasti sel mõttel peas kerida lasta. Kui teil on lapsed, on vaja seda põhjalikult läbi kaaluda. Kas lastele on lähedal lasteaed ja kool, kust nad ise turvaliselt ja mõistliku aja jooksul koju saavad. Kas on võimalik käia huviringis, kas arstiabi on vähemalt poole tunni sõidu kaugusel. Tavaliselt on suuremate asulate juures, kes maale elama päeval osalevad, need tingimused täidetud. Ja mis peamine, kas on olemas töökoht või on teil ettevõtlikkust ja visadust endale ise töökoht luua?

Vähe on maakohti, kust bussiga vajalikul ajal liikuma pääseb, seega peab peres olema auto, ideaalis kaks. Kui valite elukohaks üksiku metsatalu, võiks sõidukiks olla porist ja lumest läbisuruv maastur. Kas pere rahakott suudab sellise osta ja talle paaki kütust valada?

Küsimusi on palju ja kui vastused teid ei hirmuta, vaid hoopis vaimustavad, olete ilmselt inimene, kellest maal väga puudust tuntakse.

Ülehomne maale elama päev on suurepärane võimalus minna oma küsimustele vastuseid otsima. Vaadake ürituse veebilehelt, millised vallad külla ootavad, kuhu seal minna ja mida uudistada. Sel päeval saab sisse kiigata ka neist ustest, mida tavaliselt võõrastele ei avata.