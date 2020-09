Polli aiad annavad rikkaliku saagi

Selles õunaaias kasvavad kümned sordid, igast paarkümmend või rohkemgi, näiteks ‘Kristat’ on peaaegu tuhat puud. Kikas seletas, et kui sordiaretaja annab sordi välja, pole ta veel seda suures mahus kasvatanud. „Meie siin jälgime seda sorti nüüd pikemalt.”

Eelistatakse magusat

Aeda astudes püüdis esimesena pilku erkpunaste õunakobarate all lookas puu. See on Kalju Kase aretatud ‘Kikitriinu’. Ainuüksi selle erksavärviliste viljadega kaetud puu ilus välimus tekitab soovi see sort ilmtingimata endagi aedagi saada ja kõige nähtavamale kohale istutada.