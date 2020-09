Eesti künnimeistrid jäid ka sel aastal alistamatuks

Kahe päeva jooksul panid mehed end proovile kõrrepõllul ja rohumaal, võisteldi pöörd- ja tavaatrade klassis ning noorteklassis.

Võistluse korraldaja Margus Ameerikas rääkis, et künnivõistlused on oluline õppimiskoht – viimase kolmekümne aastaga on Eesti põldude saagikus kasvanud kolm korda, kuid mineraalväetisi kasutatakse kolm korda vähem. „See kõik on sellest, et teeme teatud töid paremini ja täpsemalt,” sõnas Ameerikas.

Ka maaeluminister Arvo Aller rõhutas künni tähtsust põllumajanduses. „Künd on saagikuse alus ja arvan, et see tõuseb meil veel rohkem au sisse. Künd oli, on ja jääb,” rääkis ta avakõnes.

Tänavu osales künnimeistrivõistlustel ­12 võistlejat. FOTO: Teele Üprus

Pöörd- ja tavaatrade klassis oli kummaski kolm võistlejat, noorteklassis kuus. Margus Ameerikas avaldas lootust võistlustel ka uusi tegijaid näha, kes vanad üle suudaksid lüüa, ent selgi korral jäid senised võitjad alistamatuks – taas tulid esikohale Jüri Lai ja Raido Kunila.

Võistlusi hindavaid kohtunikke oli rohkem kui võistlejaid ja nende töö tihe – hinnata tuli 12 elementi, muu hulgas vagude sirgust, siledat ja puhast vaopõhja, õige kõrgusega mullaviilu ja seda, kui tugevalt viil kokku on surutud.

Erilise võistlusmasinaga paistis silma Kaspar Järvala endanimelisest künniklubist. FOTO: Teele Üprus

Ameerikas tõi näiteks, et võitja põllul ei ole üldse põhku näha, viletsamalt küntud põllul on kõrred mulla vahelt turritamas. „Üks element ongi see, kuidas kündja põhu mulla alla ära peitis, sest põhuga kantakse edasi taimehaigusi. Kui see aga sügavale maa sisse peita, on järgmisel kultuuril vähem taimehaigusi,” selgitas mees.

Tänavuse võistluse võitjad esindavad Eestit tuleval aastal Iirimaal künni maailmameistrivõistlustel. Kuna tänavused maailmameistrivõistlused Venemaal lükkusid koroonaviiruse tõttu 2021. aasta juunikuusse, saavad mehed järgmisel aastal kahele MM-le. 2022. aastal on künni maailmameistrivõistluste korraldamise au Eestil.