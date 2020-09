Inimtühjale saarele võib minna sügispiknikku pidama

Eesti üks põhjapoolsemaid saari asub Neeme sadamast pooleteise tunni laevasõidu kaugusel. Tegemist on väikesaarega, mille pindala on vaid 3,1 hektarit. Keri on madal ning kaetud munakivide, kruusa ja natukese liivaga. Vähegi suurema alusega Kerile ligi ei pääse. Selleks võtab reisifirma Prangli Travel tellitud postipaat Helge sappa mootorpaadi, millega reisijad jaokaupa saarele toimetada.