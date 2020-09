Mida peab teadma ise korstnat pühkides?

Samas lubab seadus üksikelamus, suvilas, aiamajas, taluhoones ja väikeehitises ahju, kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks puhastada neli aastat ise ja alles igal viiendal aastal on kohustus kohale kutsuda kutsetunnistusega korstnapühkija. Paraku kipuvad paljud seda tõlgendama nii, et neli aastat ei pea tegema mitte midagi. Osa kindlustusseltse nõuab iga-aastast korstnapühkija visiiti, osa lubab omanikul seaduse raames puhastust ise teha, kui omanik on pädev. MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koja juhatuse liikme Hillimar Heinroosi sõnul hakkab koda järgmisel aastal korraldama kursusi neile, kes oma küttekehi ise eelistavad puhastada.

Isetegijaid on igasuguseid

Kui alustada ahjude, pliitide, kaminate hügieenist ehk sellest, et nõge ei tekiks ja tahma oleks vähe, siis eeldus on õige ja kuiva küttematerjali kasutamine. „Halupuu õige niiskusprotsent enne ahjupanekut on kümne ringis. Kõige lihtsam on see tagada nii, et toote puud tuppa varuga. Ise toon näiteks laupäeviti järgmise nädala halud tuppa ja probleemi pole. Mõistagi on toas vaja kohta, kus puid hoida. Kui seda pole, tooge nii palju, kui mahub,” soovitas Heinroos.