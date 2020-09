Veinitegu pakub maitsmis- ja avastamisrõõmu

Enamasti võetakse koduveini valmistamine ette põhjusel, et veiniks sobivat toorainet on nii palju, et muidu läheks see tõenäoliselt raisku. Kuigi kõige levinum tooraine on õunad, muud puuviljad või marjad, valmib oskaja käe all suurepärane koduvein ka rabarberist, võilillest, meest või uuele partiile ette jäävatest vanadest moosidest ja mahladest.