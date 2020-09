Sada paari paljaid rindu

Tellijale

Naised on enamasti varmad oma rindade arvel õelat nalja heitma. Ilguvad nii need, kel on enda arvates liiga vähe, kui ka need, kellele endale tundub, et on ülearu saadud. Hulk täiesti loomulikke rinnavorme saab aga päris armutult peksa. Oled mitme lapse ema, kelle büst on veninud ja vajunud – lihtne on tunda end lausa praaknaisena. Mehhanism, miks enda kulul kiirelt nalja heidetakse, on tegelikult väga valus: see on naer läbi pisarate. Püüd ennetada kellegi teise solvavat kriitikat. Käivitab seda sügav sisemine veendumus: sellisena nagu olen, olen ma alaväärtuslik, ma pean end kuidagi õigustama või välja vabandama.

Kogu see karm tõde tuli halastamatult päevavalgele, kui Kristi Leppik ja Triin Simson käivitasid kunstiprojekti, mille käigus võtsid vormi kümnete ja kümnete naiste rindadelt ning panid kõik need eri suurused-kõrgused ühesuguse austusega näitusele välja.

Kuidas idee alguse sai?

Kristi: Asi algas ikka endast peale. Me teeme aeg-ajalt Triinuga workshop’e, täiendame kunstnikena teineteist. See oli ka nii, et lennutasime fantaasiat, jõime veini ja otsustasime teineteise rindadest vormi võtta. Ideele andis jumet seegi, et oleme väga erineva kehaga, mis kõige uhkemalt avaldub just rindade suuruses ja kujus.

Triin: Mina olin häälestatud nagu klassikaline naine. Arvasin, et mul on täitsa mõttetud rinnad! Nii väikesed, kaks last sünnitanud, seal pole midagi vaadata. Kuid vormi võtmise järel nägin, et pole häda midagi! Panna tõde sulle otse silma ette on väga suur samm enda aktsepteerimise poole.

Kristi: Triin pani oma tissid magamistuppa üles. Ja siis me saime aru – iga naise rind on kunstiteos! Miks kõik tissid ei võiks olla eksponeeritud? Rinnad on ilusad igas vormis, ka palju lapsi toitnud rinnad, pika elu elanud rinnad. Piirid ja ahistav surve on ainult meie endi peas!

Triin: Kunstiprojekt kasvas meil kiiresti üle pea, pääses välja nagu džinn pudelist. Me alguses ei teadnud, et lükkame nii suure laviini veerema. Aga aina selgemaks saab eesmärk vabastada naised normidest, survest ja ebareaalsetest ideaalidest, mis meil peas istuvad. Need ei lase olla naiselik ja õnnelik! Oma rindade suhtes rahuolematu olles võib naine end armastusest täiesti ilma jätta.

Kuidas rinnavormi võtmine toimub?

Kristi: Me oleme teatrikunstnikud, nii meeldib meile teha asja performance’i vormis. Selles on ilu ja etendust.

Triin: Rinnavormi võtmine on pühalik, sakraalne akt. Muusika saatel, õiges häälestuses. Rinnad on väga suur osa naise olemusest, nii peab ka rinnapaari jäädvustamine olema rituaal.

Kristi: Ja see toimub nii intiimses ruumis! Peab looma usalduse, et lubada keegi oma tissidele ligi.

Millised on kõrvaltvaates minu enda tissid? Epp ja Kristina on rinnaeksperimendiks valmis FOTO: Mida vanemad sulle ei rääkinud

