Maasikvaarikas kannab vilju külmadeni

Püstja kasvuga 0,5–0,8 m kõrgusel Jaapani lääneosa mäenõlvadelt ja metsaservadest pärit põõsal on võrsed ja leherootsud varustatud arvukate väikeste kõverdunud ogadega. Mägedest on neid leitud isegi kuni 1500 meetri kõrguselt. Heitlehise taime kasvukõrgus on meie oludes 50 cm, aga viljakamates tingimustes võivad sirguda märksa kõrgemaks.