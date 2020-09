Üle kivide-kändude roninud kanala omanik püssi põõsasse ei viska

Saaremaa mõjub kui magnet

Ta müüs oma mugava Kalamaja korteri maha ja ostis 2018. aasta alguses Koimlas vana talukoha. 1938. aastal ehitatud maja oli õnnetus seisus, majas polnud vett ega WCd. Kui ostu-müügitehing jaanuaris tehtud sai, valitses Eestis krõbe külm. „Õues oli miinus viisteist, toas ilmselt samapalju,” meenutas Tanel. Majas oli suur ahi, aga seda ei saanud kütta, enne kui korstnapühkija oli oma töö ära teinud. Lõpuks said noored maja ühte tuppa sisse kolida. Aga kindel siht oli silme ees, et vanemate kukile minna ei taheta.

Varem teraviljaga kokku puutununa mõistis Tanel kohe, et selle kasvatamine on ebareaalne, sest vaja on kallist tehnikat ja sadu hektareid maad. Pealegi pole teravilja kasvatamine Eestis kuigi kasumlik, eriti väiketootjale. Ta soovis ka, et aasta läbi oleks tegevust, aga poleks pidevalt seotud.