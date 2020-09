Majanduse lühiuudised

Rail Baltic projekteerib hiigelmahuga Muuga jaama

Sweco Projekt ja Rail Baltic sõlmisid lepingu Muuga uue kaubajaama projekteerimiseks. Koostöös Tallinna Sadama ja Eesti Raudteega prognoositakse kaubamahu kasvu kümne miljoni tonnini aastas, jaamas loodetakse hakata kaupa mere- ja maanteetranspordilt ümber laadima erineva rööpmelaiusega ­raudteetranspordile ja vastupidi. Muuga sadama 30 terminalioperaatorini rajatakse 45 kilomeetrit uut raudteed. Kodanikuliikumine ARB on ulmeliste prognooside suhtes aga skeptiline ning nõudluse kasvu ­sellise kaubakoguseni ei näe, kuna viimase kolmekümne aasta peale kokku on Eesti ja Poola piiri vahel liikunud alla 400 000 tonni kaupa, mida on vähem, kui Rail Balticu rajajad loodavad vedada ühes kalendrikuus. PM