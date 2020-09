Euroopa kohus lubab Airbnb tegemisi piirata

Airbnb logo väikesel püramiidil Louvre’i juures asuva klaaspüramiidi all. FOTO: Charles Platiau/Reuters/Scanpix

Euroopa kohus otsustas üleeile, et Prantsusmaal on õigus piirata Airbnb korterite levikut – sellel otsusel on mõju tervele Euroopale ning annab omajagu selgust, kas ja kuidas võivad ELi liikmesriigid majutust vahendavate veebiplatvormide tegevust reguleerida.