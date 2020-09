Elu Eestis on läinud pärast iseseisvuse taastamist valdavalt ülesmäge. Loomulikult on olnud tagasilööke, muidugi on ka praegu probleeme ning kahjuks leidub neid, kes pole sellest edust osa saanud. Kui me vaatame aga riike ja territooriume, mis olid samuti endise Nõukogude Liidu poolt okupeeritud, oleme olnud edukad.