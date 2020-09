Poliitaasta esimene umbusalduskatse ebaõnnestus

Solvavad sõnavõtud

Nii meenutas näiteks riigikogulane Kristina Šmigun-Vähi (Reformierakond) Helmele tolle märtsikuist sõnavõttu naistearstide kohta, kus minister sõnas, et naistearstid on aborte tehes rikkunud Hippokratese vannet. Helme ei ole enda sõnul kunagi solvanud ühtegi naistearsti ning märkis oma sõnavõtu kaitseks, et solvumine on miski, mida ei ole võimalik objektiivselt mõõta. «Kui keegi on solvunud, siis ma ütlesin selle kohta, et võtke ennast kokku,» sõnas Helme.