Eesti lühiuudised

Kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuhi doktor Arkadi Popovi sõnul pole hoolimata mõne haigla personali tabanud koroonaviirusest plaanilise ravi katkestamist arutatud. Hetkeolukorda hinnates märkis Popov, et seda võib võrrelda varakevadise ajaga. «Oleme märtsi keskpaiga-lõpu tasemel. Ida-Virumaal pole me veel jõudnud selle piirini, mis oli Saaremaal. Kõik pole nii halb, kui paistab. Arvan, et otselende ja liikumist ei peaks tugevasti piirama,» arvas ta. Ida-Virumaal on praegu enam kui sada nakkusjuhtu 100 000 elaniku kohta. Popovi sõnul võimaldab see veel teatud üritusi korraldada, kuid ta soovitas kasutada kaitsevahendeid. «Väga soovitame kasutada maske!» rõhutas Popov. PM