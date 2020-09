Spordibioloog Kristjan Port käis külas Postimehe otsesaates, mida on võimalik järele vaadata meie veebiportaalist. FOTO: Tairo Lutter

Spordibioloog ja Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port nendib, et suusatreener Mati Alaveri dopingujuhtumi tõttu peetakse maailmas kõiki Eesti tippsportlasi kahtlaseks. «Isegi juhul, kui oleme varasemad medalid võitnud ausalt, ütleb praegune järelkaja, et see tunne ei ole õige,» sõnab ta.