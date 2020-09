Koroona tegi Eesti võrkpallile omamoodi kingituse

Kui maailma pea peale pööranud koroonaviirus üldse midagi positiivset endaga kaasa tõi, siis selle, et koduses võrkpallitiigis ujuvad tänavu tunduvalt suuremad kalad kui varasematel hooaegadel. Ka meie klubide eestvedajad on kindlad: liiga on ühtlasem kui kunagi varem ning selget favoriiti välja pole joonistunud.