Arnold Unt: sõjaohvrite hauapaikadest

20. sajandil on kunsti üldnimetaja alla kogunenud ka paljugi kummalist, aga laibarüvetamine pole vist veel peavooluks saanud – miks muidu sellest faktist Maarjamäe puhul vaikitakse? On usutav, et mõni võõrpäritolu ja tagasihoidlike ajalooteadmistega omavalitsustegelane midagi toimunust ei tea ja vaevalt tahabki teada, aga et mahukate uurimuste koostajad kõige mustema osa selle saamisloost maha vaikivad, on paremal juhul märk ebapädevusest, halvemal juhul teadlik ideoloogiline valik.