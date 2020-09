Berliin kahe päevaga

Kui ta just ei riski kuudepikkuse sundkarantiini, lendude ärajäämise ning piiride üleöö sulgemistega või ei sõida vahetult enne maailma uut lukustumist paariks päevaks Berliini. Linna, kuhu paljud nimekad 19.–20. sajandi arheoloogid on toonud kokku saaretäie iidsete kultuuride muistiseid.

Berliini Museumsinsel (viit muuseumi koondav saar) on septembris veel avatud nagu Berliin isegi – Saksamaa on üks väheseid reisisihte, kuhu lennukid endiselt vabalt lendavad. Hotellipakkumise Berliinis saime tütrega ahvatleva: otse Alexanderplatzi kõrval pakkus Hiltoni keti hotell kaks nädalat ette ostes hommikusöögiga öömaja poolega oma tavahinnast. Ka piletid muuseumisaare kõigisse muuseumidesse tuli varakult soetada ja seda 15-minutilise sisenemise täpsusega, sest kohapeal koroonaajal pileteid ei müüa.

Nagu heas põnevusfilmis, hakkas mõni päev enne meie sõitu koroonanäitajate loendur kõigis ümberkaudsetes riikides plõginal ülespoole liikuma. Samas lendasid välisminister ja tema saatjaskond Eestist just Berliini uue reaalsuse asju otsustama, mis andis lootust, et paari päevaga see lennuliin veel ära ei kao.