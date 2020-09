Soome valitsuse hõive-eesmärke ei peeta reaalseks

Tutvustades läinud nädalal viiest parteist koosneva koalitsiooni eelarvekava, selgitas sotsist valitsusjuht, et kavandatavate tööturumeetmetega peaks Soomes tööhõive kasvama aastakümne lõpuks 31 000 – 36 000 inimese jagu ning selle valitsuse tööperioodi kestel on plaanis töötada välja meetmed, mis kaugemas tulevikus kasvataks Soomes tööl käivate inimeste hulka varem lubatud 60 000 asemel lausa 80 000 võrra.

Esmajärjekorras peaks seda toetama karmimate nõudmiste kehtestamine töötutoetuse saamiseks: töötu peab edaspidi sõltuvalt elukohast, tööturu olukorrast ja nõustaja hinnangust tema võimetele kandideerima kuus kuni neljale töökohale. Lisaks kärbib valitsus tuleval aastal väikelaste hoiutasu, et aidata vanemad kiiremini tööle.

Helsingin Sanomat tõi samas oma analüüsis esile, et lubatud lisanduvate töökohtade arvus ei kajastu see, et teiste valitsuse otsustega – näiteks keskkonnaga seotud reformid – jälle kärbitakse riigi töötajaskonda umbes 6000 inimese jagu. Soome Tööstuste Keskliidu hinnangul tuleb valitsuse eesmärkidest lahutada koguni 9000 kaduvat töökohta.