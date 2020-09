Julges tantsukeeles olulised teemad, mis kõnetavad just täna

Üle 20 aasta on Estonias laval «Anna Karenina», autoriks üks Eesti põnevamaid nüüdisaegseid koreograafe Marina Kesler. Oma teost on ta valinud saatma Dmitri Šostakovitši erakordselt pingestatud ja kirgliku muusika. Tolstoi «Anna Kareninaga» on meie kultuuriruumis ilmselt igaüks mingil moel kokku puutunud ja meil on tegelastest kindel ettekujutus. Marina Kesler on romaani ajatud teemad julgelt tantsukeelde seadnud, tema andele omaselt kõnetavad need just siin ja praegu, olgu selleks siis lahus elavate vanemate suhted lastega või omavaheline kättemaks, manipuleerimine.