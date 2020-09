VTB Ühisliiga esimesed kohtumised näitasid ilmekalt, kuidas korvpallurid on mängust puudust tundnud. Pooled meeskonnad pole veel väljakulgi käinud, kuid kolmapäeval järgnes üks superesitus teisele ja püstitati ka üks sarja rekord! Meid aga huvitab küsimus, kas BC Kalev/Cramol on selgi aastal lootust jõuda kaheksa parema sekka?

Esmalt peab muidugi üldse mängida saama. Siis tuleb loota, et kodumängud saab ikka Eestis pidada. Siis hooaja lõpuni mängima. Kuid algus on tehtud ja loodame parimat. Kalev teeb avalöögi laupäeval Peterburis sealse Zenidiga, keda eelmisel hooajal kahel korral võideti. Euroliiga satsi hammas on rohkem kui verel, ehkki mullusest koosseisust pole seal palju alles jäänud.