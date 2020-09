Raimond Kaljulaid: Eesti vajab uusi maksureforme

Kuid kuhu me pääseme – maksudest peab rääkima. Esiteks hakkavad lääneriikide maksusüsteemid digipöörde tõttu kiiresti ajale jalgu jääma. Teiseks, eriti Eesti vasakpoolsed peavad üha julgemalt inimestele selgitama, et meie edasised valikud hariduses, tervishoius ja sotsiaalkaitses on paljuski seotud sellega, millist maksukoormust me peame mõistlikuks.