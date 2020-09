Hillar Petersen: kas investeerida betooni või lastesse?

Sügis 2020. Koalitsioon lepib kokku riigieelarvet. Näitajad on ilmsed: SKT langeb, eelarve väheneb. Õnneks on laenude intressimäärad negatiivsed. Otsustatakse võtta kümme miljardit laenu ning paigutada see betooni ja rauda. Mõeldud-tehtud: majandus elavdatud, eelarvest raha saajad rahul ja võime jälle paar aastat üsna muretult edasi purjetada.