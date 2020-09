Andrus Karnau: vihakõne ja sõnavabadus

Eesti poliitikud ja arvamusliidrid kasutavad vihakõne kriminaliseerimise vastu võideldes kohatuid näiteid. Rahvast hirmutatakse näiteks sellega, et sõnavabadus kaob ja isegi piiblit ei tohi enam tsiteerida. See pole nii. Eestis on kombeks suure suuga rääkida vähemuste õigustest viisil, mis paneb need kahtluse alla. Näiteks arutelu traditsioonilise perekonna kui põhiseaduses kaitset vajava institutsiooni üle lükkab vihma käest räästa alla kõik inimesed, kelle elu ei ole piibellikul eeskujul korraldatud.