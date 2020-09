USA rahandusministeeriumi alla kuuluva, rahapesu ja muude majanduskuritegude kohta teavet koguva asutuse FinCEN dokumentide lekke käigus tuli välja, et hulk panku on esitanud kahtlusi rea Trafigura tehtud ülekannete seaduspärasuse kohta. Ettevõtet kahtlustatakse sadade miljonite eurode ülekandmises maksuparadiisides asuvatesse ettevõtetesse, mistõttu pangad peavad seda rahapesu aspektist riskantseks kliendiks. Soome rahvusringhääling Yle tõi välja, et Deutsche Banki andmeil on Trafigura ja selle tütarfirmad kahtlaseid tehinguid sooritanud suisa 32 miljardi dollari (27,5 miljardi euro) väärtuses.