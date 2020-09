Ettevõtlusliidud ootavad kriisi põhjas digipööret

Teema haakub hästi ka eilses Postimehes avaldatud intervjuuga, kus ühe Eesti suurima ettevõtte Telia juht Robert Pajos ütles, et kuigi oleme harjunud pidama Eestit innovaatiliseks riigiks, sörgib suurem osa siinseid ettevõtteid tegelikult tehnoloogilisest küljest riigisektoril isegi sabas. Seetõttu on muutusteks viimane aeg, leidis ta.

Pöördumisele alla kirjutanud liidud – elektroonikatööstuse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori, masinatööstuse, trüki- ja pakenditööstuse, metsa- ja puidutööstuse, plastitööstuse ning pangaliidu esindajad – ütlesid, et nende ettepanekud võiksid aidata kaasa majanduse taastumisele pikaajalises vaates.

Liitude esimene ettepanek on, et valitsus toetaks järgmise kahe aasta jooksul vähemalt 200 eksportiva firma investeeringuid digiteerimisse ja automatiseerimisse. Toetus ühe ettevõtte kohta võiks liitude hinnangul olla kuni 250 tuhat eurot, millele lisanduks 2/3 omafinantseeringuna. Kokku maksaks see riigile 50 miljonit eurot kahe aasta jooksul.