Enamik riigikogust on vanamoodi edasi raiumise vastu

Paljud riigikogulased avaldasid nördimust, et minister pole oma tööga toime tulnud. Lisaks ei ole ministeerium andnud ülevaadet, millisesse olukorda on Eesti mets jõudnud eelmise arengukava lõppedes. Samuti selgus, et ministeerium on avalikkust aastaid haneks tõmmanud väitega, et Eestis raiutakse metsa jätkusuutlikult. Nimelt on huvigruppide survel välja valitud Eesti metsanduse arengustsenaariumi raiemahu kohta lihtsalt kirjutatud «jätkusuutlik». Kes ametnikest selle sõna lisas, asjaosalised ei avalda.