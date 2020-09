Romaan noore naise ja vana mehe hingesugulusest

Romaan «Mees sinises vihmamantlis» (2019) on läti kirjaniku Nora Ikstena neljas eesti keeles ilmunud teos. Ikstena, kelle ilukirjanduslikust loomingust on suur osa tugevalt autobiograafiline, sai kirjutamiseks inspiratsiooni läti kirjaniku ja tõlkija Dzintars Sodumsi elust. Sodumsit, kes on James Joyce’i «Ulyssese» lätikeelse tõlke autor, on Ikstena nimetanud oma suurimaks õpetajaks.