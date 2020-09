Ajastupilt täiustub

Kõik tõsiselt võetavad ja ausad memuaarid on teretulnud. Need filtreerivad pikapeale välja pealispindse, juhuslikult tähelepanu alla jäänud teist ja kolmandat järku asjaolud-sündmused, sõelale ja ajalukku jääb ainult õilis tõde. Jaanus Paali «Trepist üles, trepist alla» on väga tõsiselt võetav. Esmalt siiski aususest. Äsja ilmus meil teos, milles vaikitakse maha oma partorgiamet. Paal aga ei varja, et on olnud kriminaalvang, ta kirjeldab kohtuprotsessi ja oma süüd, hilispubekapõlves toimunud kaklust.