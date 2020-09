Vikerkaar loeb. Mida teha pärast orgiat?

Või siiski, kas Baudrillard'i alatine hilinemine ei ole omamoodi tähenduslik? Kas meil on ajalise viibe tõttu võimalik lugeda ta tekste teisiti, kui need autoril algselt mõeldud olid? Kas prantsuse provokatiivse visionääri asemel suhtleb meiega eesti keeles raugelt läbinägelik vaatleja? Kui Baudrillard kirjutab 1995. aastal «Pärast füüsikat ja metafüüsikat oleme jõudnud objektide ja kauba patafüüsikasse, märkide ja tehingute patafüüsikasse. Kõik asjad on saladusest ja illusioonist ilma jäetuna mõistetud olemasolusse, nähtavusse, määratud reklaamile, uskuma panemisele, nähtavaks tegemisele, enese väärtustamisele» (lk 129), siis kas veerand sajandit hiljem mõjub see endiselt ärritava ettekuulutusena või pigem banaalse tõdemusena?