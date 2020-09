Lugejakiri: kuidas Eestis elektrit teha?

Olukord Eesti elektrivarustuse sfääris on kas just katastroofiline, aga kindlasti väga keeruline. Ja ega keegi pole väljapääsu leidnud. Peaaegu kõik energeetikaga tegelevad isikud, nii teadlased kui ka kõrvaltvaatajad, peavad oma kohuseks tänitada põlevkivi­elektrijaamade kallal. Seda lugedes tuleb meelde lastelugu, kus tõmmati naerist peenrast välja – lugu lõppes nii, et hiir tuli appi ja naeris saadigi kätte. Las Eesti lõpetab põlevkivi põletamise ja maailma õhk on puhas.