Kaks aastat tagasi lõi rändetemaatika meeled ja meedia nii vahule, et hakkasid toimuma lahutused. Suurim lahutus nimega Brexit ei tulenenud küll ainult migratsioonisurvest ega olnud otseselt seotud niinimetatud Marrakechi protsessiga, kuid pildi illustreerimiseks sobib ta ikkagi.

Nüüd on valmimas uus raamdokument koondnimetusega Euroopa Liidu migratsioonipakt, millest seni on teada vähe. Teema aga väärib rahulikku lahtikirjutamist enne, kui see taas ventilaatorisse lendab.