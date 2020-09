Beatrice: Punaste huulte tagant sa nõrka naist ei leia

Ja vaatamata kõigele oli see minu jaoks maailma rahulikum moegala. Küllap on kõik need viimase aasta saatuselöögid mind mõjutanud ja tugevamaks teinud. Ma talun tegelikult pinget ja stressi väga hästi. Olen väga õnnelik, et otsustasin oma loomingu lavale tuua. Me elame täna nii, et keegi ei tea, mida homne toob, mida teeb koroona. Distants – see pole minu jaoks. Minule oli tähtis oma loomingut päriselt ja vahetult inimestele näidata, koos kogu elu ja emotsioonidega, mitte virtuaalselt. Kuid pean ütlema, et ega karkudel liikumine moeloojale just abiks ole. Mulle oli see kõik üsna raske kogemus.