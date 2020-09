Tuuli Roosma: ohtlik, väga ohtlik, eluohtlik. Selline oli India õhuteade

Tuuli Roosma pere uus seiklus viib televaatajad Indiasse. Kas valgustumise otseteed otsima ja joogat harrastama nagu lääne rahval tavaks? Hoopiski mitte. «See on suures osas umbluu, aašramites kondavad valged ja kohalikud joogat ei praktiseeri,» naerab Tuuli. Tema tahtis maitsta seda, milline on päris elu Indias. Teda ei heidutanud naistevastane vägivald ega solgikarva Gangese vesi.



Mis on India tavadest meie inimesele kõige ehmatavam?

Ma arvan, et kõige ehmatavam on põletusmatus. Varanasis on kõige suuremad põletusmatuse kohad. Püha Gangese jõe ääres lõõmavad külg külje kõrval suured tuleriidad, mida dalit’id ehk kõige madalama kasti inimesed küdemas hoiavad. Kaks tundi on inimesele määratud ja iga natukese aja tagant on samal riidal uus matus. Ja huvitav on see, et matustele tohivad tulla ainult mehed. Naised ei tohi, sest nemad hakkavad nutma ja rikuvad matuse ära. Emotsioonid ei ole matusel lubatud! Nii erinevad on kultuurid, venelastel on kombeks just nutunaised tuua, sest ilma suure nututa pole mingit korralikku matust. Indias ei sobi nutta, hing ei saa siis rahus ära minna. Kui liiga nutad ja taga hüüad, siis äkki tulebki veel tagasi?

Gangese surnute tuleriit. FOTO: Tuuli Roosma

Et pühas linnas Varanasis käib katkematu surnute grillimine, pole see nii rahulik paik midagi?

Jaa, nii ööl kui päeval. Meie jaoks on see natuke õudne. Laip pannakse tuleriidale, sa näed tema põlemist. Meid laiba avalik eksponeerimine ehmatab. Samas on see meditatiivne rituaal, kohapeal tekkis tohutu rahu. Mis pole selle tava juures tore, on tõsiasi, et seda tööd tegevate inimeste tervis on väga halb, kogu aeg töötad selle tulikuuma suitsu sees.

Hindude usk kadunukese ärasaatmisele alternatiive ei näe. Tuhk ja kondid visatakse Gangesesse. Preestrite sõnul on see püha jõgi, mis ei määrdu kunagi. Himaalaja mägede jalamil nägi see vesi välja üsna värske, aga Varanasis on see ikka selline solk! Laste laibad näiteks lähevad otse jõkke, lapsi ei põletata. Mina olen kaks korda rüübanud Gangese vett ja usun nüüd, et mind ei võta enam ükski tõbi.

Millised on peresuhted Indias, hoopis teistsugused kui meil?

Jaa, kõik tavad on teised. Seniajani vanemad määravad, kellega sa abiellud. Muidugi on armastusabielusid ka, aga noored inimesed ise tunnistavad, et vanemate määratud abielu on tegelikult väga hea, sest sa ei liida ju ainult ennast oma kaasaga, sa liidad terved perekonnad. Ja Indias suguvõsad suhtlevad väga palju. Pulmad ongi mitte niivõrd pruudile ja peigmehele, vaid perekondade ühendamise rituaal. Ja pered on hästi suured – pulmas on ikka mitu tuhat inimest.

Kas teil õnnestus ka India pulmas käia?