Eesti pastoraal. Yamaha Ténéré 700 Rally: sõiduproov mudas ja liivas

Vanasti oli Eestis väga raske elu. Pidevalt sadas, kõik oli üks lõpmatu pastoraal. Hall, värvitu, märg ja mudane. Praeguseks pole midagi muutunud – endiselt sajab kogu aeg, on hall, värvitu ja mudane. Aga on üks väga suur erinevus. Sa võid võtta värvilise mootorratta, tõeliselt värvilise.

Kohe, kui ma Yamaha Ténéré 700 Rally Editioni kätte sain, hakkas ladinal sadama. Järgmise kuue tunni jooksul ei muutunud selles kliimaseades midagi. Kui me päev hiljem ratast pildistamas käisime, ikka sama lugu – lõputu sadu. Aga kui sul on Ténéré Rally Edition, siis ei ole mingisugust pastoraali. Sadagu ükskõik mis vihma või muda. Ténéré Rally Editioni värviskeem on 1983. aasta Dakari rallit sõitnud Ténéré XT600Z replika. Yamaha tehasesõitjad Serge Bacou ja Jean-Claude Olivier said nende ratastega viienda ning seitsmenda koha ja võib mõelda, et võib-olla oli sinikollast ratast kõrbest lihtsam üles leida (sest Dakari ralli polnud mingi lõbus jalutuskäik). Aga võib-olla oli see lihtsalt ilu pärast.