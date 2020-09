Aja auk. Rikkuse diskreetne võlu ehk Bryan Ferry 75

Ferry sündis Põhja-Inglismaal tagasihoidlikus töölisperekonnas, isa oli tal farmitööline. Ehk on isegi see tarvilik ära mainida, et loomulikke vajadusi tuli selles majapidamises rahuldada välipeldikus. Oma vanemaid Ferry millegipärast hiljem häbenes, ehkki ütles nende kohta, et olid toredad inimesed. Newcastle’i kunstikoolis oli ta õpilane popkunstiklassiku Richard Hamiltoni juures, kelle kuulsaim töö kannab pealkirja «Mis see on, mis teeb meie kodud nii erinevaks ja meeldivaks» (1956). Hiljem ütles Hamilton, et just Ferry on tema suurim kunstiteos. Ja Ferry oli kunstiteos. Nii tema kui ta bänd Roxy Music. Keegi ütles ka, et Ferry võiks rippuda Tate’i kunstimuuseumis.