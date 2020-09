Nädala plaat. Kas me tahame Marilyn Mansonit?

Ameerika kuulsaima seksisümboli ja kurikuulsaima mõrtsuka järgi nime võtnud Marilyn Manson, kes on aegade algusest peale üllatusest kaugemale läinud ning teinud šokeerimise eesmärgiga kõike, on ilmselgelt väsinud. Pole ka ime – maailmas, mis iseenesest on jõudnud sinnamaale, kus meedia kajastab hirmu, haigust ja sadismi iga päev, kus me oleme põrgutrepil juba poolel teel, ja nagu Manson ise albumi nimiloos ütleb, «We are sick, f*cked up», ongi raske teha midagi, mis oleks ennenägematult šokeeriv.