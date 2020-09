Marilyn Manson on otsekui sünge ja nukrameelne kameeleon, kes muudab värvi vastavalt ümbritsevale, mis on sageli üpris depressiivne. Kuid tähelepanuväärne on see, et Manson suudab kuidagi kogu sellega lahutamatult kaasas käiva meeleheite ja võõrandumise juures säilitada süngelt glamuurse melodramaatilisuse ja omalaadselt kütkestava optimistliku pessimismi.