VSEVIOV: Ilusat pühapäeva sulle, Ott! Sardiinia rallil rääkisime Stalini vaimsest tervisest. Sellele temaatikale on mitmed autorid pühendanud sadu ja sadu lehekülgi, mis on ka igati arusaadav, sest tegemist oli inimesega, kes on süüdi miljonite teiste inimeste surmas, piinamises ja väljasaatmises. Mis selle inimese peas ikkagi toimus, kas tegemist oli normaalse inimesega või olid siin mingisugused kõrvalkalded?