Lääne-Austraalias on maha pandud selline raadioastronoomiline antenn, millega on püütud 3–6 meetri pikkuseid raadiolaineid. Need lained pärinevad ajast, kui maailma ilmus esimene valgus. Nüüd on põhjust seda mõõtmist korrata erinevast raadioprügist veel puhtamas kohas – Kuu tagaküljel. FOTO: Wikimedia Commons