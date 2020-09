Krister Kivi kolumn: Viirus ja vaimuhaigus

Tellijale

Nii nagu meid külastavad kõhuvalud, nohu ja liigesepõletikud, võivad üle meie uidata ka hingetormipilved; ärevused, ängid ja masendused. Mõnest rääkida on aktsepteeritavam, näiteks depressioon on peaaegu «kapist väljas». Samas obsessiiv-kompulsiivne häire, mille all kannatab kuni 2,5 protsenti elanikest, on jututeemana kahtlasem kraam.

Tean obsessiiv-kompulsiivsusest üht-teist. Umbes 20 aasta eest tekkis mul hirm, et võin ootamatult teha enesetapu, muide täiesti möödaminnes. Häirivas sundmõttes viirastus selgelt, et võtan kogemata sisse surmava portsjoni paratsetamooli, mida mu toonase töökoha sekretär oli tubli inimesena apteeki karpide kaupa varunud. Paratsetamool on aga ju maksatoksiline üsnagi kergelt allaneelatavates kogustes.